Когда он не хочет жениться – в ход идет тяжелая артиллерия! Олеся в проекте Аферисты в сетях 6 сезон 1 выпуск от 10.05.2021 решила устроить проверку на верность любимому Алексею. На протяжении 5 лет были идеальные отношения, сюрпризы, комплименты, но до замужества дело так и не доходило!

В 1 выпуске Аферисты в сетях 2021 Елена-Кристина Лебедь предстала перед благоверным Олеси в образе страшного сна мужчины – невесты! Но девушка в белом платье оказалась еще той штучкой…

Какие потрясающие признания любимого Олеся услышала впервые? И поддался ли мужчина соблазнам горяченькой невесты? Смотрите Аферисты в сетях 6 сезон 1 выпуск от 10.05.2021, чтобы скорее увидеть развязку этой ситуации.

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