Video: ​​​​​​​Ведущая устроила пытку мошеннику. Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 1. Часть 2

Смотреть онлайн часть 2 Аферисты в сетях 6 сезон 2021 выпуск 1 от 10.05.2021. Новый сезон Аферисты в сетях 2021
Аферисты в сетях / Сезон 6 / Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 1 от 10.05.2021 / ​​​​​​​Ведущая устроила пытку мошеннику. Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 1. Часть 2
10 мая

​​​​​​​Ведущая устроила пытку мошеннику. Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 1. Часть 2

Новой жертвой Елены-Кристины Лебедь в проекте Аферисты в сетях 6 сезон 1 выпуск от 10.05.2021 стал некий кастинг-менеджер. Ведущая притворилась наивной и обделенной высоким уровнем интеллекта девушкой, которая всегда мечтала о роли в кино. А на розовую мечту не жалко и потратиться.

В 1 выпуске Аферисты в сетях 2021 собеседник с радостью согласился пригласить девушку на кастинг, но предупредил: необходимо внести залог в размере 300 гривен. Поняв, что девушка не очень умная, он увеличил сумму в несколько раз и пообещал, что главная роль будет гарантирована. Но если бы аферист знал, какое «кино» ждет его впереди, то ни за что не взял бы трубку! Смотрите онлайн Аферисты в сетях 6 сезон 1 выпуск от 10.06.2021 на сайте Нового канала – увидьте своими глазами эту умору!

Смотреть онлайн выпуск 1 Аферисты в сетях 6 сезон

Смотреть онлайн 3 часть выпуска 1 Аферисты в сетях 6 сезон

​​​​​​​Ведущая устроила пытку мошеннику. Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 1. Часть 2
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