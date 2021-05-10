Коли він не хоче женитися – у хід йде тяжка артилерія! Олеся у проекті Аферисти в сітях 6 сезон 1 випуск від 10.05.2021 вирішила влаштувати перевірку на вірність своєму коханому Олексію. Протягом 5 років були ідеальні стосунки, сюрпризи, компліменти, але до заміжжя справа так і не доходила!

У 1 випуску Аферисти в сітях 2021 Олена-Крістіна Лебідь постала перед благовірним Олесі в образі страшного сна чоловіка – нареченої! Але дівчина в білій сукні виявилася ще тією штучкою…

Які приголомшливі зізнання коханого Олеся почула вперше? І чи піддався чоловік спокусам гаряченької нареченої? Дивіться Аферисти в сітях 6 сезон 1 випуск від 10.05.2021, аби швидше побачити розв’язку цієї ситуації.

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