Video: Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 1 от 10.05.2021

Смотреть онлайн Аферисты в сетях 6 сезон выпуск 1 от 10.05.2021. Новый сезон Аферисты в сетях 2021
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10 мая

Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 1 от 10.05.2021

Проект Аферисты в сетях 6 сезон 1 выпуск от 10.05.2021 покажет, как обычная покупка копии брендовой сумочки может превратиться в сплошную катастрофу!

Ведущая наткнулась на типичное объявление с соблазнительной ценой и подозрительно хорошей подделкой. Такая вещь должна стоить в несколько раз дороже, чем указанная цена на сайте. Попахивает жареным… В 1 выпуске проекта Аферисты в сетях 2021 Елена-Кристина Лебедь решила вывести на чистую воду мошенников и на собственном примере показать, как средь бела дня можно встретиться лицом к лицу с монстрами!

Смотри онлайн проект Аферисты в сетях 6 сезон 1 выпуск от 10.05.2021, чтобы узнать:

  • Зачем Елене-Кристине пришлось обнажить свою грудь перед незнакомцем?

  • В чем заключалась суть аферы?

  • Удалось ли команде задержать мошенников?

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Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 1 от 10.05.2021
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