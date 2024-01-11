«Платимо за лайки та коментарі»: Олена-Крістіна Лебідь нагадала про поширену аферу

Ведущая «Аферистов в сетях» на Новом канале в очередной раз предупредила о ловушке мошенников, из-за которой можно потерять десятки тысяч гривен

Век живи – век учись! Столько лет уже главная охотница за аферистами Елена-Кристина Лебедь рассказывает о мошеннических схемах, а люди все равно в них попадают. Ведущая проекта Нового канала «Аферисти в сітях» в очередной раз призывает быть внимательными к любым сообщениям в соцсетях. И напоминает об актуальной сейчас афере, из-за которой можно потерять от 10 тысяч гривен.

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– Я уже рассказывала когда-то об этой схеме, а люди пишут, что и дальше попадают в нее. Она называется: «Платим за лайки и комментарии». Сразу на этих словах у вас должна сработать красная кнопка! – подчеркивает Елена-Кристина Лебедь.

Чтобы вы точно не попали в ловушку мошенников, внимательно запоминайте суть этой аферы:

В любой мессенджер приходит сообщение: «Зарабатывай легко! Мы платим за лайки и комментарии». Представим, что человек соглашается на несложную работу онлайн. И первые три-пять раз ему действительно платят. Хотя и мелочь – 50, 100 или 200 грн. Иногда добавляют бонус. Перечисляют, например, 250 гривен и говорят: «Вы очень хорошо справились, это такая «плюшка». Таким образом, конечно, мошенники просто пытаются втереться в доверие. Хотят, чтобы у жертвы выработалась схема, что действительно: сделал дело – получил деньги. А дальше – главный крючок. Аргументируя тем, что вы уже топовый работник, предлагают выполнить уникальное задание: «Вложение, которое мы сразу удвоим». А вложение – это ваши деньги. То есть просят перечислить 20 тысяч гривен, чтобы потом вы получили 40 тысяч. Или оперируют еще большими суммами. А к этому моменту человек уже полностью доверяет «работодателю». И соблазн получить десятки тысяч, а не 100 грн за работу заставляет перевести средства.

– Понятно, что в итоге жертву просто блокируют. А сумма, которую мошенники получают, позволяет им дальше раздавать людям «прикормки» по 50, 100 и 200 гривен для этой схемы, – предостерегает Елена-Кристина Лебедь. – Будьте внимательны, берегите себя и свои деньги!

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