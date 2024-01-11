«Платимо за лайки та коментарі»: Олена-Крістіна Лебідь нагадала про поширену аферу

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Ведущая «Аферистов в сетях» на Новом канале в очередной раз предупредила о ловушке мошенников, из-за которой можно потерять десятки тысяч гривен
Век живи – век учись! Столько лет уже главная охотница за аферистами Елена-Кристина Лебедь рассказывает о мошеннических схемах, а люди все равно в них попадают. Ведущая проекта Нового канала «Аферисти в сітях» в очередной раз призывает быть внимательными к любым сообщениям в соцсетях. И напоминает об актуальной сейчас афере, из-за которой можно потерять от 10 тысяч гривен.
«Вы выиграли новогодний бонус!»: Елена-Кристина Лебедь предупредила об актуальной мошеннической схеме
– Я уже рассказывала когда-то об этой схеме, а люди пишут, что и дальше попадают в нее. Она называется: «Платим за лайки и комментарии». Сразу на этих словах у вас должна сработать красная кнопка! – подчеркивает Елена-Кристина Лебедь.
Чтобы вы точно не попали в ловушку мошенников, внимательно запоминайте суть этой аферы:
– Понятно, что в итоге жертву просто блокируют. А сумма, которую мошенники получают, позволяет им дальше раздавать людям «прикормки» по 50, 100 и 200 гривен для этой схемы, – предостерегает Елена-Кристина Лебедь. – Будьте внимательны, берегите себя и свои деньги!
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