Проект Аферисты в сетях 6 сезон 1 выпуск от 10.05.2021 покажет, как обычная покупка копии брендовой сумочки может превратиться в сплошную катастрофу!

Ведущая наткнулась на типичное объявление с соблазнительной ценой и подозрительно хорошей подделкой. Такая вещь должна стоить в несколько раз дороже, чем указанная цена на сайте. Попахивает жареным… В 1 выпуске проекта Аферисты в сетях 2021 Елена-Кристина Лебедь решила вывести на чистую воду мошенников и на собственном примере показать, как средь бела дня можно встретиться лицом к лицу с монстрами!

Смотри онлайн проект Аферисты в сетях 6 сезон 1 выпуск от 10.05.2021, чтобы узнать:

Зачем Елене-Кристине пришлось обнажить свою грудь перед незнакомцем?

В чем заключалась суть аферы?

Удалось ли команде задержать мошенников?

Смотреть онлайн Аферисты в сетях 5 сезон

Смотреть онлайн 2 часть выпуска 1 Аферисты в сетях 6 сезон