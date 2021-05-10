Video: Ведуча влаштувала катування шахраю. Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 1. Частина 2

Дивитися онлайн частина 2 Аферисти в сітях 6 сезон 2021 випуск 1 від 10.05.2021. Новий сезон Аферисти в сітях 2021
Аферисти в сітях / Сезон 6 / Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 1 від 10.05.2021 / Ведуча влаштувала катування шахраю. Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 1. Частина 2
10 травня

Ведуча влаштувала катування шахраю. Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 1. Частина 2

Новою жертвою Олени-Крістіни Лебідь у проекті Аферисти в сітях 6 сезон 1 випуск від 10.05.2021 став такий собі кастинг-менеджер. Ведуча прикинулася наївною та обділеною високим рівнем інтелекту дівчиною, яка завжди мріяла про роль в кіно. А на рожеву мрію не шкода і витратитися.

У 1 випуску Аферисти в сітях 2021 співрозмовник радо погодився запросити дівчину на кастинг, але попередив: необхідно внести заставу в розмірі 300 гривень. Зрозумівши, що дівчина не дуже кмітлива, він збільшив суму в декілька разів і пообіцяв, що головна роль буде гарантована. Але якби аферист знав, яке «кіно» чекатиме на нього попереду, то ні за що не взяв би слухавку! Дивіться онлайн Аферисти в сітях 6 сезон 1 випуск від 10.06.2021 на сайті Нового каналу – побачте на власні очі цю сміхоту!

Дивитися онлайн випуск 1 Аферисти в сітях 6 сезон

Дивитися онлайн 3 частина випуску 1 Аферисти в сітях 6 сезон

Ведуча влаштувала катування шахраю. Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 1. Частина 2
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