Смотри в проекте Аферисты в сетях 7 сезон 4 выпуск, как свидание мечты едва ли не закончится вызовом полиции!

Очередной «бизнесмен с сайта знакомств» пригласил Елену-Кристину Лебедь на свидание. Он предложил сходить в ресторан, а по пути зайти в магазин и подобрать ей новый телефон. Мошенник действительно привел ведущую в магазин, выбрал ей телефон и выложил за него толстенькую пачку денег. В чем же тогда обман? Команде едва не пришлось выбивать двери магазина, чтобы спасти Елену-Кристину Лебедь! Узнай прямо сейчас, что случилось и почему продавец хотел вызвать полицию, – смотри Аферисты в сетях 7 сезон 4 выпуск.

Смотреть онлайн Аферисты в сетях 7 сезон 3 выпуск

Смотреть онлайн 2 часть 4 выпуск Аферисты в сетях 7 сезон