17 сентября

Мошенник отомстил Елене-Кристине Лебедь. Аферисты в сетях. Сезон 7. Выпуск 3. Часть 1

Смотри в проекте Аферисты в сетях 7 сезон 3 выпуск, как мошенник сначала попытался продать Елене-Кристине Лебедь несуществующий автомобиль, а потом ведущую еще и настигла его месть. Что сделал аферист, когда встретился с Еленой-Кристиной Лебедь лицом к лицу после телефонных разговоров? Узнай прямо сейчас!

Мошенники обманывают людей десятками, продавая им автомобили, которых не существует в природе. Они предлагают пригнать авто из Европы за бесценок, берут задаток и на этом исчезают. Как не попасть на удочку мошенников и на что обратить внимание при покупке автомобиля? Узнай прямо сейчас – смотри Аферисты в сетях 7 сезон 3 выпуск.

Смотреть онлайн Аферисты в сетях 7 сезон 2 выпуск

Смотреть онлайн 2 часть 3 выпуск Аферисты в сетях 7 сезон

Новый каналАферисты в сетяхСезон 7Аферисты в сетях. Сезон 7. Выпуск 3 от 17.09.2022
Рекомендуем
Рекомендуем
Місія «Спокусити Санту». Аферисти в сітях. Сезон 7. Випуск 3. Частина 2

Місія «Спокусити Санту». Аферисти в сітях. Сезон 7. Випуск 3. Частина 2

Новости проекта
Новости проекта
«Фотосессия для известного бренда»: Елена-Кристина Лебедь раскрыла актуальную аферу

«Фотосессия для известного бренда»: Елена-Кристина Лебедь раскрыла актуальную аферу

16 сентября
«Вы – в афере!»: Елена-Кристина Лебедь раскрыла популярную мошенническую схему с бонусами из супермаркета

«Вы – в афере!»: Елена-Кристина Лебедь раскрыла популярную мошенническую схему с бонусами из супермаркета

10 сентября
«Воздыхатель-иностранец»: Елена-Кристина Лебедь раскрыла аферу на пять тысяч долларов

«Воздыхатель-иностранец»: Елена-Кристина Лебедь раскрыла аферу на пять тысяч долларов

02 сентября
Показать больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь