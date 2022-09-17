Смотри в проекте Аферисты в сетях 7 сезон 3 выпуск, как мошенник сначала попытался продать Елене-Кристине Лебедь несуществующий автомобиль, а потом ведущую еще и настигла его месть. Что сделал аферист, когда встретился с Еленой-Кристиной Лебедь лицом к лицу после телефонных разговоров? Узнай прямо сейчас!

Мошенники обманывают людей десятками, продавая им автомобили, которых не существует в природе. Они предлагают пригнать авто из Европы за бесценок, берут задаток и на этом исчезают. Как не попасть на удочку мошенников и на что обратить внимание при покупке автомобиля? Узнай прямо сейчас – смотри Аферисты в сетях 7 сезон 3 выпуск.

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Смотреть онлайн 2 часть 3 выпуск Аферисты в сетях 7 сезон