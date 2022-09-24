24 сентября

Выпуск 4. Часть 2. Прыгнуть в постель к продюсеру или сохранить верность парню? Аферисты в сетях. Сезон 7

Смотри проверку на верность в проекте Аферисты в сетях 7 сезон 4 выпуск от 24.09.2022! Рома и Настя были вместе три года. Идиллия в их отношениях нарушилась, когда бизнес парня прогорел. Насте пришлось пойти на работу и забросить свою мечту стать актрисой.

Для проверки на верность Насте устроят именно такую провокацию – предложение пройти пробы на роль в фильме. Для нее это шанс наконец-то начать актерскую карьеру, о которой она так долго мечтала. Сначала это будет обычное прослушивание, а потом продюсер сделает Насте предложение, от которого нельзя отказываться. Что выберет девушка – сохранить отношения или получить желанную роль? Узнай прямо сейчас – смотри проект Аферисты в сетях 7 сезон 4 выпуск.

Смотреть онлайн Аферисты в сетях 7 сезон 4 выпуск

Новый каналАферисты в сетяхСезон 7Аферисты в сетях. Сезон 7. Выпуск 4 от 24.09.2022
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