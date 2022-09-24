24 сентября

Аферисты в сетях. Сезон 7. Выпуск 4 от 24.09.2022

Смотри в проекте Аферисты в сетях 7 сезон 4 выпуск, как свидание мечты едва ли не закончится вызовом полиции!

Очередной «бизнесмен с сайта знакомств» пригласил Елену-Кристину Лебедь на свидание. Он предложил сходить в ресторан, а по пути зайти в магазин и подобрать ей новый телефон. Мошенник действительно привел ведущую в магазин, выбрал ей телефон и выложил за него толстенькую пачку денег. В чем же тогда обман? Команде едва не пришлось выбивать двери магазина, чтобы спасти Елену-Кристину Лебедь! Узнай прямо сейчас, что случилось и почему продавец хотел вызвать полицию, – смотри Аферисты в сетях 7 сезон 4 выпуск.

Смотреть онлайн Аферисты в сетях 7 сезон 3 выпуск

Смотреть онлайн 2 часть 4 выпуск Аферисты в сетях 7 сезон

Новый каналАферисты в сетяхСезон 7
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Новости проекта
Новости проекта
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