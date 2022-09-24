Дивись у проекті Аферисти в сітях 7 сезон 4 випуск, як побачення мрії ледь не закінчиться викликом поліції!

Черговий «бізнесмен із сайту знайомств» запросив Олену-Крістину Лебідь на побачення. Він запропонував сходити до ресторану, а дорогою зайти до магазину та підібрати їй новий телефон. Шахрай справді привів ведучу в магазин, вибрав їй телефон і виклав за нього товсту пачку грошей. У чому тоді обман? Команді ледь не довелося вибивати двері магазину, щоб урятувати Олену-Крістину Лебідь! Дізнайся прямо зараз, що трапилося і чому продавець хотів викликати поліцію, – дивись Аферисти в сітях 7 сезон 4 випуск.

Дивитися онлайн Аферисти в сітях 7 сезон 3 випуск

Дивитись онлайн 2 частина 4 випуск Аферисти в сітях 7 сезон