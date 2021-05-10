Video: Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 2 від 10.05.2021

Дивитися онлайн Аферисти в сітях 6 сезон випуск 2 від 10.05.2021. Новий сезон Аферисти в сітях 2021
Аферисти в сітях / Сезон 6 / Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 2 від 10.05.2021
10 травня

Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 2 від 10.05.2021

Дивись онлайн Аферисти в сітях 6 сезон 2 випуск від 10.05.2021 та дізнайся, чим закінчилося побачення з бізнесменом із сайту знайомств!

Георгій – статний кавалер із сайту знайомств, серце якого Олена-Крістіна Лебідь підкорила ще в листуванні. З першого ж повідомлення чоловік почав закидати ведучу солодкими компліментами та одразу витягнув свій головний козир. Георгій прямо натякнув Олені-Крістіні про свої мільйонні статки та збив її з пантелику фразою «Я займаюсь благодійністю». Шляхетний бізнесмен – це щось новеньке…

На першому побаченні Георгій вразив ведучу шикарним подарунком: 100 тисяч гривень просто так. І буквально за декілька хвилин на рахунок Олени-Крістіни Лебідь надійшов сюрприз бізнесмена. У що втягує чоловік ведучу?

Дізнайся, що Георгій приховує за маскою благодійника, – дивись онлайн проект Аферисти в сітях 6 сезон 2 випуск на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн випуск 1 Аферисти в сітях 6 сезон

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Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 2 від 10.05.2021
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