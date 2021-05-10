Video: Роксолана та Султан Сулейман: угарна історія в Гідропарку. Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 2. Частина 3

Дивитися онлайн частина 3 Аферисти в сітях 6 сезон 2021 випуск 2 від 10.05.2021. Новий сезон Аферисти в сітях 2021
Аферисти в сітях / Сезон 6 / Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 2 від 10.05.2021 / Роксолана та Султан Сулейман: угарна історія в Гідропарку. Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 2. Частина 3
10 травня

Роксолана та Султан Сулейман: угарна історія в Гідропарку. Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 2. Частина 3

У проекті Аферисти в сітях 6 сезон 2 випуск від 10.05.2021 Олена-Крістіна Лебідь стане Роксоланою! На сайті знайомств ведучій написав сам Султан Сулейман. Чоловік не проґавив можливості похвалитися своїми статками: 8 величезних палаців, комірки з золотом та алмазами… Повний фарш! Але йому бракує дружини, яка доглядатиме за його статками. Олена-Крістіна одразу погодилася на пропозицію влаштувати «оглядини». А Сулейман із радістю погодився показати свій палац і провести тест-драйв майбутньої дружини. Намет, Гідропарк, хот-доги… Справжня султанська романтика! Проте чи гідна цього ведуча? Не пропусти випробування, які звалилися на голову Олені-Крістіні, – дивись онлайн Аферисти в сітях 6 сезон 2 випуск на Новому каналі!

Дивитися онлайн випуск 2 Аферисти в сітях 6 сезон

Роксолана та Султан Сулейман: угарна історія в Гідропарку. Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 2. Частина 3
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