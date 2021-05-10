Смотри онлайн Аферисты в сетях 6 сезон 2 выпуск от 10.05.2021 и узнай, чем закончилось свидание с бизнесменом с сайта знакомств!

Георгий – статный кавалер с сайта знакомств, сердце которого Елена-Кристина Лебедь покорила еще в переписке. С первого же сообщения мужчина начал забрасывать ведущую сладкими комплиментами и сразу вытащил свой главный козырь. Георгий прямо намекнул Елене-Кристине о своем миллионном состоянии и сбил ее с толку фразой «Я занимаюсь благотворительностью». Благородный бизнесмен – это что-то новенькое…

На первом свидании Георгий поразил ведущую шикарным подарком: 100 000 гривен просто так. И буквально через несколько минут на счет Елены-Кристины Лебедь поступил сюрприз бизнесмена. Во что втягивает мужчина ведущую?

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Смотреть онлайн выпуск 1 Аферисты в сетях 6 сезон

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