Video: Олена-Крістіна довела до ручки колектора пиріжками! Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 2. Частина 2

Дивитися онлайн частина 2 Аферисти в сітях 6 сезон 2021 випуск 2 від 10.05.2021. Новий сезон Аферисти в сітях 2021
Аферисти в сітях / Сезон 6 / Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 2 від 10.05.2021 / Олена-Крістіна довела до ручки колектора пиріжками! Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 2. Частина 2
10 травня

Олена-Крістіна довела до ручки колектора пиріжками! Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 2. Частина 2

Не пропусти, як Олена-Крістіна Лебідь зведе з розуму нахабного шахрая, – дивись онлайн Аферисти в сітях 6 сезон 2 випуск!

По допомогу до ведучої звернулася Вікторія. Дівчині вже два місяця не дає спокою колектор, який щодня телефонує їй та вимагає віддати кредит. От тільки Віка про кредит вперше чує – ні вона, ні її близькі не брали грошей у банку. Переконавшись, що Вікторія дійсно не брала ніяких кредитів, Олена-Крістіна вирішила зателефонувати нахабному шахраю та запропонувати йому… пиріжки! Здивований? Дізнайся, чим завершиться «мила» бесіда з колектором у 2 випуску проекту Аферисти в сітях 6 сезон.

Дивитися онлайн випуск 2 Аферисти в сітях 6 сезон

Дивитися онлайн 3 частина випуску 2 Аферисти в сітях 6 сезон

Олена-Крістіна довела до ручки колектора пиріжками! Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 2. Частина 2
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