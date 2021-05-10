Не пропусти, як Олена-Крістіна Лебідь зведе з розуму нахабного шахрая, – дивись онлайн Аферисти в сітях 6 сезон 2 випуск!

По допомогу до ведучої звернулася Вікторія. Дівчині вже два місяця не дає спокою колектор, який щодня телефонує їй та вимагає віддати кредит. От тільки Віка про кредит вперше чує – ні вона, ні її близькі не брали грошей у банку. Переконавшись, що Вікторія дійсно не брала ніяких кредитів, Олена-Крістіна вирішила зателефонувати нахабному шахраю та запропонувати йому… пиріжки! Здивований? Дізнайся, чим завершиться «мила» бесіда з колектором у 2 випуску проекту Аферисти в сітях 6 сезон.

Дивитися онлайн випуск 2 Аферисти в сітях 6 сезон

Дивитися онлайн 3 частина випуску 2 Аферисти в сітях 6 сезон