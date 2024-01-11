«Платимо за лайки та коментарі»: Олена-Крістіна Лебідь нагадала про поширену аферу

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Ведуча «Аферистів в сітях» на Новому каналі вкотре застерегла про пастку шахраїв, через яку можна втратити десятки тисяч гривень
Вік живи – вік учись! Скільки років вже головна мисливиця за аферистами Олена-Крістіна Лебідь розповідає про шахрайські схеми, а люди все одно в них потрапляють. Ведуча проекту Нового каналу «Аферисти в сітях» вкотре закликає бути уважними до будь-яких повідомлень у соцмережах. І нагадує про актуальну зараз аферу, через яку можна втратити від 10 тисяч гривень.
«Ви виграли новорічний бонус!»: Олена-Крістіна Лебідь застерегла щодо актуальної шахрайської схеми
– Я вже розповідала колись про цю схему, а люди пишуть, що й далі потрапляють у неї. Вона називається: «Платимо за лайки та коментарі». Одразу на цих словах у вас і має спрацювати червона кнопка! – наголошує Олена-Крістіна Лебідь.
Аби ви точно не потрапили в пастку шахраїв, уважно запам’ятовуйте суть цієї афери:
– Зрозуміло, що врешті жертву просто блокують. А сума, яку шахраї отримують, дозволяє їм далі роздавати людям «прикормки» по 50, 100 та 200 гривень для цієї схеми, – застерігає Олена-Крістіна Лебідь. – Будьте уважні, бережіть себе та свої кошти!
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