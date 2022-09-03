03 вересня

Рольова перевірка на вірність. Аферисти в сітях. Сезон 7. Випуск 1. Частина 3

У проєкті Аферисты в сетях 7 сезон 1 випуск Оля захотіла перевірити на вірність свого хлопця Ігоря. З одного боку, у пари все гаразд, але з іншого – є маленький нюанс. Ігор дуже багато часу проводить за комп’ютерними іграми, і Оля чула, що геймери мають так званий віртуальний інтим. Вона боїться, що Ігор може почати з ігрової зради, яка згодом переросте у справжню.

Для перевірки на вірність команда Аферисти у сітях підготувалася як слід. Олена-Крістіна Лебідь перетворилася на прекрасну ельфійку – мрію будь-якого геймера. Чи зможе Ігор встояти та зберегти вірність своїй коханій? Дізнайся просто зараз – дивись Аферисти в сітях 7 сезон 1 випуск.

Дивитися онлайн Аферисти в сітях 7 сезон

Новий каналАферисти в сітяхСезон 7Аферисти в сітях. Сезон 7. Випуск 1 від 03.09.2022
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