В проекте Аферисты в сетях 7 сезон 1 выпуск Оля захотела проверить на верность своего парня Игоря. С одной стороны, у пары все хорошо, но с другой – есть маленький нюанс. Игорь очень много времени проводит за компьютерными играми, и Оля слышала, что у геймеров бывает так называемый виртуальный интим. Она боится, что Игорь может начать с игровой измены, которая со временем перерастет в настоящую.

Для проверки на верность команда Аферисты в сетях подготовилась как следует. Елена-Кристина Лебедь перевоплотилась в прекрасную эльфийку – мечту любого геймера. Сможет ли Игорь устоять и сохранить верность своей любимой? Узнай прямо сейчас – смотри Аферисты в сетях 7 сезон 1 выпуск.

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