Це щось нове у проєкті Аферисты в сетях 7 сезон 1 випуск! Команда проєкту часто стикалася з «ясновидцями» та «ворожками», які безсовісно виманюють гроші у довірливих людей. Але цього разу аферист перевершив усі очікування – чоловік стверджує, що він нащадний ясновидець-черевомовник і може передбачити долю людини, поглинаючи принесену їм їжу! Як саме він це робить, дізнайся у новому випуску.

Олена-Крістіна Лебідь прикинулася незаміжньою жінкою, яка дуже хоче знайти свого єдиного. Ясновидець-черевомовець пообіцяв, що зможе це зробити. Для цього йому потрібно, щоб ведуча пішла у ванну з оселедцем. Дивись незабутнє розслідування просто зараз у проєкті Аферисти в сітях 7 сітях 1 випуск від 03.09.2022!

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Дивитись онлайн 3 частина 1 випуск Аферисти в сітях 7 сезон