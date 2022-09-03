Ведуча проекта Аферисти в сітях 7 сезон в 1 випуску зламала систему і розпекла аферистів до білого жару! Олена-Крістіна Лебідь говорила телефоном із шахраями, які видають себе за працівників великого гіпермаркету та пропонують жертвам купити кухонний комбайн за дуже вигідною ціною. Аферисти стверджують, що це унікальна пропозиція і треба поспішити нею скористатися, інакше бали «згорять». Як Олена-Крістіна Лебідь примудрилася запудрити аферистам мізки так, що наприкінці розмови шахрай чи не плакав, не розуміючи, як із нею розмовляти? Дізнайся просто зараз – дивись Аферисти в сітях 7 сезон 1 випуск онлайн.

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