У 9 випуску Аферисти в сітях Олена-Крістіна Лебідь притягуватиме чоловіка за допомогою дивного ритуалу з ліфчиком! Чим закінчиться сеанс з ворожкою? Дивись просто зараз!

Ведуча прикинеться клієнткою, яка мріє вийти заміж. Ворожка одразу подтвердить: у Олени-Христини Лебідь слабка енергетика, тому що вона виходить через п'яти. Більш того, вона попросить надіслати фотографію стопи!

Як залучити чоловіка, показавши фотографію п'яти чаклунці і провівши ритуал з ліфчиком? І як відреагує ворожка, коли Олена-Крістіна Лебідь запропонує їй незвичайну оплату? Дивись у програмі Аферисти в сітях 6 сезон 9 випуск!

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