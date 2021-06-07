В 9 выпуске Аферисты в сетях Елена-Кристина Лебедь будет привлекать мужчину при помощи странного ритуала с лифчиком! Чем закончится сеанс с гадалкой? Смотри прямо сейчас!

Ведущая прикинется клиенткой, которая мечтает выйти замуж. Ворожка тут же подтвердит: у Елены-Кристины Лебедь слабая энергетика, потому что она выходит через пятки. Более того, она попросит прислать фотографию стопы!

Как привлечь мужчину, показав фотографию пятки колдунье и проведя ритуал с лифчиком? И как отреагирует гадалка, когда Елена-Кристина Лебедь предложит ей необычную оплату? Смотри в программе Аферисты в сетях 6 сезон 9 выпуск!

Смотреть онлайн выпуск 9 Аферисты в сетях 6 сезон