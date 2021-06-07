Дивись у проекті Аферисти в сітях 6 сезон 9 випуск, як звичайна перевірка на вірність переросла в стеження за шахраями!

Лариса всього лише хотіла дізнатися, з ким її зраджує чоловік. Кума побачила чоловіка Лариси Сергія з іншою жінкою і потайки їх сфотографувала. Жінка страшно засмутилася, але все ж таки вирішила звернутися за допомогою проекту, щоб дізнатися правду.

Олена-Крістіна Лебідь і команда пройшли за Сергієм, щоб дізнатися, з ким він таємно зустрічається. Відповідь стала шоком для Лариси! Виявилося, що це не звичайна зрада, а повноцінна афера. Хто в ній замішаний? Дізнайся подробиці в програмі Аферисти в сітях 6 сезон 9 випуск.

Дивитися онлайн випуск 8 Аферисти в сітях 6 сезон

Дивитися онлайн 2 частина випуску 9 Аферисти в сітях 6 сезон