У 9 випуску Аферисти в сітях в 6 сезоні Олена-Крістіна Лебідь зустріне старого знайомого Толіка. Точніше, тепер він змінив ім'я на звучне Венізмездімін. Раніше він пропонував нестандартні способи схуднути за допомогою кабачків і відбілити зуби огірком. З овочами у винахідника щось не склалося, тому він перейшов до інших винаходів. Він сам зателефонував ведучій і запропонував показати свої нові розробки.

Один із нових винаходів Венізмездіміна-Толика – це футболка-чесалка, яка дозволяє непомітно дістати до самих важкодоступних місць. Яких саме? І чи так уже непомітно? Дивись у проекті Аферисти в сітях 6 сезон 9 випуск.

Дивитися онлайн випуск 9 Аферисти в сітях 6 сезон

Дивитися онлайн 3 частина випуску 9 Аферисти в сітях 6 сезон