Дивись онлайн 3 частину програми Аферисти в сітях 6 сезон 8 випуск від 31.05.2021 на сайті Нового каналу.

Хочеш потрапити на справжнє романтичне шоу? У цьому тобі допоможе Купідоніс Київський! Глядачка Мар’яна надіслала команді оголошення про організацію незабутнього побачення. У програмі – ексклюзивний виступ учасника популярного талант-шоу Україна має талант. Пристрасні танці, читання поезії, ліричні пісні… Купідоніс готовий зробити все, щоб розпалити між закоханими справжні почуття та внести яскраві барви у їхнє життя. От тільки те, що відбувалося посеред лісу, романтикою не назвеш! Мерщій дивись онлайн Аферисти в сітях 2021 випуск 8 від 31.05.2021 – не пропусти шоу маестро Купідоніса.

Дивитися онлайн випуск 8 Аферисти в сітях 6 сезон