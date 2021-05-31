Video: Романтика на всі 100! Гарантує маестро Купідоніс Київський. Аферисти в сітях Сезон 6. Випуск 8. Частина 3

Дивитися онлайн частина 3 Аферисти в сітях 6 сезон 2021 випуск 8 від 31.05.2021. Новий сезон Аферисти в сітях 2021
Аферисти в сітях / Сезон 6 / Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 8 від 31.05.2021 / Романтика на всі 100! Гарантує маестро Купідоніс Київський. Аферисти в сітях Сезон 6. Випуск 8. Частина 3
31 травня

Романтика на всі 100! Гарантує маестро Купідоніс Київський. Аферисти в сітях Сезон 6. Випуск 8. Частина 3

Дивись онлайн 3 частину програми Аферисти в сітях 6 сезон 8 випуск від 31.05.2021 на сайті Нового каналу.

Хочеш потрапити на справжнє романтичне шоу? У цьому тобі допоможе Купідоніс Київський! Глядачка Мар’яна надіслала команді оголошення про організацію незабутнього побачення. У програмі – ексклюзивний виступ учасника популярного талант-шоу Україна має талант. Пристрасні танці, читання поезії, ліричні пісні… Купідоніс готовий зробити все, щоб розпалити між закоханими справжні почуття та внести яскраві барви у їхнє життя. От тільки те, що відбувалося посеред лісу, романтикою не назвеш! Мерщій дивись онлайн Аферисти в сітях 2021 випуск 8 від 31.05.2021 – не пропусти шоу маестро Купідоніса.

Дивитися онлайн випуск 8 Аферисти в сітях 6 сезон

Романтика на всі 100! Гарантує маестро Купідоніс Київський. Аферисти в сітях Сезон 6. Випуск 8. Частина 3
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