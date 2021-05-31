Video: Продаємо шубу з ковбасою та блохами! Дорого! Аферисти в сітях Сезон 6. Випуск 8. Частина 2

Дивитися онлайн частина 2 Аферисти в сітях 6 сезон 2021 випуск 8 від 31.05.2021. Новий сезон Аферисти в сітях 2021
Аферисти в сітях / Сезон 6 / Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 8 від 31.05.2021 / Продаємо шубу з ковбасою та блохами! Дорого! Аферисти в сітях Сезон 6. Випуск 8. Частина 2
31 травня

Продаємо шубу з ковбасою та блохами! Дорого! Аферисти в сітях Сезон 6. Випуск 8. Частина 2

Ти дивишся онлайн продовження 8 випуску програми Аферисти в сітях 6 сезон!

Олена-Крістіна Лебідь перевірила популярну шахрайську схему з купівлею вживаних шуб в інтернеті. Схема така: ведуча опублікувала оголошення про продаж шуби на одному із сайтів купівлі/продажу. За декілька хвилин до неї зателефонував невідомий із бажанням купити шубу. Мовляв, він працює в компанії, що займається комісійними магазинами, і вживані шуби – їхня родзинка. Але шахрай не чекав, що замість шуби отримає ще й тазики, блох, ковбасу та нервовий зрив. Хочеш дізнатися, у чому полягає афера та як ведуча дала шахраєві добрячого прочухана? Тоді дивись онлайн реаліті Аферисти в сітях 2021 випуск 8 від 31.05.2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн випуск 8 Аферисти в сітях 6 сезон

Дивитися онлайн 3 частина випуску 8 Аферисти в сітях 6 сезон

Продаємо шубу з ковбасою та блохами! Дорого! Аферисти в сітях Сезон 6. Випуск 8. Частина 2
Афера із сечею: сходи в туалет на камеру й отримай 7 000 €! ...
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