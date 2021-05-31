Смотри онлайн 3 часть программы Аферисты в сетях 6 сезон 8 выпуск от 31.05.2021 на сайте Нового канала.

Хочешь попасть на настоящее романтическое шоу? В этом тебе поможет Купидонис Киевский! Зрительница Марьяна послала команде объявление об организации незабываемого свидания. В программе – эксклюзивное выступление участника популярного талант-шоу Украина має талант. Страстные танцы, чтение поэзии, лирические песни… Купидонис готов сделать все, чтобы разжечь между влюбленными настоящие чувства и внести яркие краски в их жизнь. Вот только то, что происходило посреди леса, романтикой не назовешь! Скорее смотри онлайн Аферисты в сетях 2021 выпуск 8 от 31.05.2021 – не пропусти шоу маэстро Купидониса.



Смотреть онлайн выпуск 8 Аферисты в сетях 6 сезон