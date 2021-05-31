У програмі Аферисти в сітях 6 сезон 8 випуск від 31.05.2021 Олена-Крістіна Лебідь провела шокуюче розслідування афери, у якій замішана популярна ізраїльська клініка. Ведучій вдалося вийти на ймовірних шахраїв. У соціальній мережі лікарка клініки вийшла на зв’язок з Оленою-Крістіною та запропонувала співпрацю, від якої неможливо відмовитися. Протягом тижня ведуча зможе заробити 7 тисяч євро! І для цього потрібно небагато: надсилати поштою свою сечу та знімати на відео процес сечовипускання. Здивований? Ізраїльська клініка запропонувала Олені-Крістіні Лебідь узяти участь у їхньому дослідженні жіночого сечовипускання та приєднатися до робочої групи. Усе звучить правдоподібно: і клініка реальна, і сайт, і навіть лікарка, з якою спілкувалася наша ведуча. І як тут не погодитися? Однак результат цього «дослідження» виліз Кріс боком! Не пропусти подробиці – дивись онлайн Аферисти в сітях 2021 випуск 8 від 31.05.2021.

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