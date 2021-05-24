У проекті Аферисти в сітях 6 сезон 5 випуск від 24.05.2021 Олена-Крістіна Лебідь знову зустрілася з давнім знайомим на ім’я Антон. У 2016 році їхнє побачення пройшло не дуже вдало: ціллю кавалера було не сподобатися дівчині, а впарити їй диво-продукцію.

Цього разу Антон не відступив від накатаної схеми і з перших секунд розмови почав розповідати про чарівний чай для схуднення, який виводить токсини і шлаки, позбавляє паразитів і має омолоджувальний вплив. Усю продукцію він тестував на собі, і онлайн-побачення мало дуже несподіване закінчення. Що сталося з аферистом? Відповідь дивись онлайн у 5 випуску Аферисти в сітях 2021 на Новому каналі.

Дивитися онлайн випуск 5 Аферисти в сітях 6 сезон