Video: Дежавю: Елена-Кристина встретилась с «бывшим». Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 5. Часть 3

Смотреть онлайн часть 3 Аферисты в сетях 6 сезон 2021 выпуск 5 от 24.05.2021. Новый сезон Аферисты в сетях 2021
Аферисты в сетях / Сезон 6 / Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 5 от 24.05.2021 / Дежавю: Елена-Кристина встретилась с «бывшим». Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 5. Часть 3
24 мая

Дежавю: Елена-Кристина встретилась с «бывшим». Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 5. Часть 3

В проекте Аферисты в сетях 6 сезон 5 выпуск от 24.05.2021 Елена-Кристина Лебедь снова встретилась с давним знакомым по имени Антон. В 2016 году их свидание прошло не очень удачно: целью кавалера было не понравиться девушке, а впарить ей чудо-продукцию.

На этот раз Антон не отступил от накатанной схемы и с первых секунд разговора начал рассказывать о волшебном чае для похудения, который выводит токсины и шлаки, избавляет от паразитов и имеет омолаживающие действие. Всю продукция он тестировал на себе, и онлайн-свидание закончилось очень неожиданно. Что случилось с аферистом? Ответ смотри онлайн в 5 выпуске Аферисты в сетях 2021 на Новом канале.

Смотреть онлайн выпуск 5 Аферисты в сетях 6 сезон

Дежавю: Елена-Кристина встретилась с «бывшим». Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 5. Часть 3
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