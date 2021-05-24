В проекте Аферисты в сетях 6 сезон 5 выпуск от 24.05.2021 Елена-Кристина Лебедь снова встретилась с давним знакомым по имени Антон. В 2016 году их свидание прошло не очень удачно: целью кавалера было не понравиться девушке, а впарить ей чудо-продукцию.

На этот раз Антон не отступил от накатанной схемы и с первых секунд разговора начал рассказывать о волшебном чае для похудения, который выводит токсины и шлаки, избавляет от паразитов и имеет омолаживающие действие. Всю продукция он тестировал на себе, и онлайн-свидание закончилось очень неожиданно. Что случилось с аферистом? Ответ смотри онлайн в 5 выпуске Аферисты в сетях 2021 на Новом канале.

Смотреть онлайн выпуск 5 Аферисты в сетях 6 сезон