Дивись онлайн проект Аферисти в сітях 6 сезон 5 випуск від 24.05.2021 на сайті Нового каналу, щоб дізнатися, як не потрапити в лапи шахраїв.

Співбесіда – звична і одночасно хвилююча справа для кожного. Намагаючись сподобатися роботодавцю, ми можемо втратити пильність і потрапити на гачок аферистів. Ти тільки уяви, Олена-Крістіна Лебідь пішла влаштовувати адміністратором, а ледь не потрапила в ескорт чи навіть сексуальне рабство. У чому сенс афери? Як розпізнати нечесного роботодавця? Дивись онлайн у проекті Аферисти в сітях 2021 випуск 5.

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