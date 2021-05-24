Video: Співбесіда на вакансію адміністратора закінчилася ескортом! Аферисти в сітях Сезон 6. Випуск 5. Частина 1

Дивитися онлайн частина 1 Аферисти в сітях 6 сезон 2021 випуск 5 від 24.05.2021. Новий сезон Аферисти в сітях 2021
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24 травня

Співбесіда на вакансію адміністратора закінчилася ескортом! Аферисти в сітях Сезон 6. Випуск 5. Частина 1

Дивись онлайн проект Аферисти в сітях 6 сезон 5 випуск від 24.05.2021 на сайті Нового каналу, щоб дізнатися, як не потрапити в лапи шахраїв.

Співбесіда – звична і одночасно хвилююча справа для кожного. Намагаючись сподобатися роботодавцю, ми можемо втратити пильність і потрапити на гачок аферистів. Ти тільки уяви, Олена-Крістіна Лебідь пішла влаштовувати адміністратором, а ледь не потрапила в ескорт чи навіть сексуальне рабство. У чому сенс афери? Як розпізнати нечесного роботодавця? Дивись онлайн у проекті Аферисти в сітях 2021 випуск 5.

Дивитися онлайн випуск 4 Аферисти в сітях 6 сезон

Дивитися онлайн 2 частина випуску 5 Аферисти в сітях 6 сезон

Співбесіда на вакансію адміністратора закінчилася ескортом! Аферисти в сітях Сезон 6. Випуск 5. Частина 1
Олена-Крістіна Лебідь кинула афериста на гроші! Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 5. ...
Дежавю: Олена-Крістіна зустрілася з «колишнім». Аферисти в сітях Сезон 6. Випуск 5. Частина ...
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