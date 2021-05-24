Video: Олена-Крістіна Лебідь кинула афериста на гроші! Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 5. Частина 2

Дивитися онлайн частина 2 Аферисти в сітях 6 сезон 2021 випуск 5 від 24.05.2021. Новий сезон Аферисти в сітях 2021
Аферисти в сітях / Сезон 6 / Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 5 від 24.05.2021 / Олена-Крістіна Лебідь кинула афериста на гроші! Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 5. Частина 2
24 травня

Олена-Крістіна Лебідь кинула афериста на гроші! Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 5. Частина 2

Дивись онлайн проект Аферисти в сітях 6 сезон 5 випуск від 24.05.2021 на сайті Нового каналу. Олена-Крістіна Лебідь подзвонила аферисту, який здає житло подобово. На сайті оголошень чоловік пропонує розкішну квартиру в самому центрі столиці всього за 600 гривень. Люди без жодних вагань погоджуються на таку привабливу пропозицію, а в результаті залишаються і без житла, і без фінансів.

Тому Олена-Крістіна вирішила провчити недобросовісного орендодавця і розвела його на гроші. Як у неї це вийшло? Як відреагував шахрай, коли сам став жертвою афери? Дивись онлайн Аферисти в сітях 2021 випуск 5.

Дивитися онлайн випуск 5 Аферисти в сітях 6 сезон

Дивитися онлайн 3 частина випуску 5 Аферисти в сітях 6 сезон

Олена-Крістіна Лебідь кинула афериста на гроші! Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 5. Частина 2
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