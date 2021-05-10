Video: Роксолана и Султан Сулейман: угарная история в Гидропарке. Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 2. Часть 3

Смотреть онлайн часть 3 Аферисты в сетях 6 сезон 2021 выпуск 2 от 10.05.2021. Новый сезон Аферисты в сетях 2021
Аферисты в сетях / Сезон 6 / Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 2 от 10.05.2021 / Роксолана и Султан Сулейман: угарная история в Гидропарке. Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 2. Часть 3
10 мая

Роксолана и Султан Сулейман: угарная история в Гидропарке. Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 2. Часть 3

В проекте Аферисты в сетях 6 сезон 2 выпуск от 10.05.2021 Елена-Кристина Лебедь станет Роксоланой! На сайте знакомств ведущей написал сам Султан Сулейман. Мужчина не упустил возможности похвастаться своим состоянием: 8 огромных дворцов, коморки с золотом и алмазами… Полный фарш! Но ему не хватает жены, которая будет ухаживать за его состоянием. Елена-Кристина сразу согласилась на предложение устроить «смотрины». А Сулейман с радостью согласился показать свой дворец и провести тест-драйв будущей жены. Палатка, Гидропарк, хот-доги… Настоящая султанская романтика! Однако достойна ли этого ведущая? Не пропусти испытания, которые свалились на голову Елене-Кристине, – смотри онлайн Аферисты в сетях 6 сезон 2 выпуск на Новом канале!

Смотреть онлайн выпуск 2 Аферисты в сетях 6 сезон

Роксолана и Султан Сулейман: угарная история в Гидропарке. Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 2. Часть 3
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