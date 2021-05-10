Video: Ведуча оголила груди, аби врятуватися! Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 1. Частина 1

Дивитися онлайн частина 1 Аферисти в сітях 6 сезон 2021 випуск 1 від 10.05.2021. Новий сезон Аферисти в сітях 2021
Аферисти в сітях / Сезон 6 / Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 1 від 10.05.2021 / Ведуча оголила груди, аби врятуватися! Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 1. Частина 1
10 травня

Ведуча оголила груди, аби врятуватися! Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 1. Частина 1

Проект Аферисти в сітях 6 сезон 1 випуск від 10.05.2021 покаже, як звичайна покупка копії брендової сумочки може перетворитися на суцільну катастрофу!

Ведуча натрапила на типове оголошення зі спокусливою ціною та підозріло хорошою підробкою. Така річ має коштувати в декілька раз дорожче, ніж зазначена ціна на сайті. Повіює смаженим… У 1 випуску проекту Аферисти в сітях 2021 Олена-Крістіна Лебідь вирішила вивести на чисту воду шахраїв і на власному прикладі показати, як посеред білого дня можна зустрітися віч-на-віч із монстрами!

Дивись онлайн проект Аферисти в сітях 6 сезон 1 випуск від 10.05.2021, аби дізнатися:

  • Навіщо Олені-Крістіні довелося оголити свої груди перед незнайомцем?

  • У чому полягала суть афери?

  • Чи вдалося команді затримати шахраїв?

Дивитися онлайн Аферисти в сітях 5 сезон

Дивитися онлайн 2 частину випуску 1 Аферисти в сітях 6 сезон

Ведуча оголила груди, аби врятуватися! Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 1. Частина 1
Ведуча влаштувала катування шахраю. Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск 1. Частина 2 ...
Не хотів свою, але захотів чужу наречену. Аферисти в сітях. Сезон 6. Випуск ...
Більше
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності