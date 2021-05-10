Проект Аферисти в сітях 6 сезон 1 випуск від 10.05.2021 покаже, як звичайна покупка копії брендової сумочки може перетворитися на суцільну катастрофу!

Ведуча натрапила на типове оголошення зі спокусливою ціною та підозріло хорошою підробкою. Така річ має коштувати в декілька раз дорожче, ніж зазначена ціна на сайті. Повіює смаженим… У 1 випуску проекту Аферисти в сітях 2021 Олена-Крістіна Лебідь вирішила вивести на чисту воду шахраїв і на власному прикладі показати, як посеред білого дня можна зустрітися віч-на-віч із монстрами!

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Навіщо Олені-Крістіні довелося оголити свої груди перед незнайомцем?

У чому полягала суть афери?

Чи вдалося команді затримати шахраїв?

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