03 сентября

Ясновидящий-чревовещатель гадает на суженого на селедке. Аферисты в сетях. Сезон 7. Выпуск 1. Часть 2

Это что-то новенькое в проекте Аферисты в сетях 7 сезон 1 выпуск! Команда проекта часто сталкивалась с «ясновидящими» и «гадалками», которые бессовестно выманивают деньги у доверчивых людей. Но на этот раз аферист превзошел все ожидания – мужчина утверждает, что он потомственный ясновидящий-чревовещатель и может предсказать судьбу человека, поглощая принесенную ему еду! Как именно он это делает – узнай в новом выпуске.

Елена-Кристина Лебедь притворилась незамужней женщиной, которая очень хочет найти своего единственного. Ясновидящий-чревовещатель пообещал, что сможет это сделать. Для этого ему нужно, чтобы ведущая пошла в ванную… с селедкой. Смотри незабываемое расследование прямо сейчас в проекте Аферисты в сетях 7 сезон 1 выпуск от 03.09.2022!

Смотреть онлайн Аферисты в сетях 7 сезон
Смотреть онлайн 3 часть 1 выпуск Аферисты в сетях 7 сезон

Новый каналАферисты в сетяхСезон 7Аферисты в сетях. Сезон 7. Выпуск 1 от 03.09.2022
Рекомендуем
Рекомендуем
Олена-Крістіна Лебідь довела афериста до істерики. Аферисти в сітях. Сезон 7. Випуск 1. Частина 1

Олена-Крістіна Лебідь довела афериста до істерики. Аферисти в сітях. Сезон 7. Випуск 1. Частина 1

Рольова перевірка на вірність. Аферисти в сітях. Сезон 7. Випуск 1. Частина 3

Рольова перевірка на вірність. Аферисти в сітях. Сезон 7. Випуск 1. Частина 3

Новости проекта
Новости проекта
«Воздыхатель-иностранец»: Елена-Кристина Лебедь раскрыла аферу на пять тысяч долларов

«Воздыхатель-иностранец»: Елена-Кристина Лебедь раскрыла аферу на пять тысяч долларов

02 сентября
Квест с подарком: Елена-Кристина Лебедь устроила любимому необычный День Валентина

Квест с подарком: Елена-Кристина Лебедь устроила любимому необычный День Валентина

17 февраля
«Это манипуляция»: Елена-Кристина Лебедь предупредила о хитрой уловке аферистов

«Это манипуляция»: Елена-Кристина Лебедь предупредила о хитрой уловке аферистов

21 января
Показать больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь