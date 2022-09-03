Это что-то новенькое в проекте Аферисты в сетях 7 сезон 1 выпуск! Команда проекта часто сталкивалась с «ясновидящими» и «гадалками», которые бессовестно выманивают деньги у доверчивых людей. Но на этот раз аферист превзошел все ожидания – мужчина утверждает, что он потомственный ясновидящий-чревовещатель и может предсказать судьбу человека, поглощая принесенную ему еду! Как именно он это делает – узнай в новом выпуске.

Елена-Кристина Лебедь притворилась незамужней женщиной, которая очень хочет найти своего единственного. Ясновидящий-чревовещатель пообещал, что сможет это сделать. Для этого ему нужно, чтобы ведущая пошла в ванную… с селедкой. Смотри незабываемое расследование прямо сейчас в проекте Аферисты в сетях 7 сезон 1 выпуск от 03.09.2022!

Смотреть онлайн Аферисты в сетях 7 сезон

Смотреть онлайн 3 часть 1 выпуск Аферисты в сетях 7 сезон