В 9 выпуске Аферисты в сетях в 6 сезоне Елена-Кристина Лебедь встретит старого знакомого Толика. Точнее, теперь он сменил имя на звучное Венизмездимин. Раньше он предлагал нестандартные способы похудеть при помощи кабачков и отбелить зубы огурцом. С овощами у изобретателя что-то не сложилось, поэтому он перешел к другим изобретениям. Он сам позвонил ведущей и предложил показать свои новые разработки.

Одно из новых изобретений Венизмездимина-Толика – это футболка-чесалка, которая позволяет незаметно достать до самых труднодоступных мест. Каких именно? И так ли уж незаметно? Смотри в проекте Аферисты в сетях 6 сезон 9 выпуск.

Смотреть онлайн выпуск 9 Аферисты в сетях 6 сезон

Смотреть онлайн 3 часть выпуска 9 Аферисты в сетях 6 сезон