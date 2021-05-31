Ты смотришь онлайн продолжение 8 выпуска программы Аферисты в сетях 6 сезон!

Елена-Кристина Лебедь проверила популярную мошенническую схему с покупкой б/у шуб в интернете. Схема такова: ведущая опубликовала объявление о продаже шубы на одном из сайтов купли/продажи. Через несколько минут к ней позвонил неизвестный с желанием купить шубу. Мол, он работает в компании, занимающейся комиссионными магазинами, и б/у шубы – их изюминка. Но мошенник не ожидал, что вместо шубы получит еще и тазики, блох, колбасу и нервный срыв. Хочешь узнать, в чем заключается афера и как ведущая дала мошеннику хорошего нагоняя? Тогда смотри онлайн реалити Аферисты в сетях 2021 выпуск 8 от 31.05.2021 на сайте Нового канала!



Смотреть онлайн выпуск 8 Аферисты в сетях 6 сезон

Смотреть онлайн 3 часть выпуска 8 Аферисты в сетях 6 сезон