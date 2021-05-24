Смотри онлайн проект Аферисты в сетях 6 сезон 5 выпуск от 24.05.2021 на сайте Нового канала. Елена-Кристина Лебедь позвонила аферисту, который сдает жилье посуточно. На сайте объявлений мужчина предлагает роскошную квартиру в самом центре столицы всего за 600 гривен. Люди без колебаний соглашаются на такое заманчивое предложение, а в результате остаются и без жилья и без денег.

Поэтому Елена-Кристина решила проучить недобросовестного арендодателя и развела его на деньги. Как у нее это получилось? Как отреагировал мошенник, когда сам стал жертвой аферы? Смотри онлайн Аферисты в сетях 2021 выпуск 5.

Смотреть онлайн выпуск 5 Аферисты в сетях 6 сезон

Смотреть онлайн 3 часть выпуска 5 Аферисты в сетях 6 сезон