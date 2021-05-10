Не пропусти, как Елена-Кристина Лебедь сведет с ума наглого мошенника, – смотри онлайн Аферисты в сетях 6 сезон 2 выпуск!

За помощью к ведущей обратилась Виктория. Девушке уже два места не дает покоя коллектор, который ежедневно звонит ей и требует отдать кредит. Вот только Вика о кредите впервые слышит – ни она, ни ее близкие не брали денег в банке. Убедившись, что Виктория действительно не брала никаких кредитов, Елена-Кристина решила позвонить наглому мошеннику и предложить ему… пирожки! Удивлен? Узнай, чем завершится «милая» беседа с коллектором во 2 выпуске проекта Аферисты в сетях 6 сезон.

Смотреть онлайн выпуск 2 Аферисты в сетях 6 сезон

Смотреть онлайн 3 часть выпуска 2 Аферисты в сетях 6 сезон