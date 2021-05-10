Video: ​​​​​​​Елена-Кристина довела до ручки коллектора пирожками! Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 2. Часть 2

Смотреть онлайн часть 2 Аферисты в сетях 6 сезон 2021 выпуск 2 от 10.05.2021. Новый сезон Аферисты в сетях 2021
Аферисты в сетях / Сезон 6 / Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 2 от 10.05.2021 / ​​​​​​​Елена-Кристина довела до ручки коллектора пирожками! Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 2. Часть 2
10 мая

​​​​​​​Елена-Кристина довела до ручки коллектора пирожками! Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 2. Часть 2

Не пропусти, как Елена-Кристина Лебедь сведет с ума наглого мошенника, – смотри онлайн Аферисты в сетях 6 сезон 2 выпуск!

За помощью к ведущей обратилась Виктория. Девушке уже два места не дает покоя коллектор, который ежедневно звонит ей и требует отдать кредит. Вот только Вика о кредите впервые слышит – ни она, ни ее близкие не брали денег в банке. Убедившись, что Виктория действительно не брала никаких кредитов, Елена-Кристина решила позвонить наглому мошеннику и предложить ему… пирожки! Удивлен? Узнай, чем завершится «милая» беседа с коллектором во 2 выпуске проекта Аферисты в сетях 6 сезон.

Смотреть онлайн выпуск 2 Аферисты в сетях 6 сезон

Смотреть онлайн 3 часть выпуска 2 Аферисты в сетях 6 сезон

​​​​​​​Елена-Кристина довела до ручки коллектора пирожками! Аферисты в сетях. Сезон 6. Выпуск 2. Часть 2
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