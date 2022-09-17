17 вересня

Шахрай помстився Олені-Крістіні Лебідь. Аферисти у сітях. Сезон 7. Випуск 3. Частина 1

Дивись у проєкті Аферисти в сітях 7 сезон 3 випуск, як шахрай спочатку спробував продати Олені-Крістіні Лебідь неіснуючий автомобіль, а потім ведучу ще й наздогнала його помста. Що зробив аферист, коли зустрівся з Оленою-Крістіною Лебідь віч-на-віч після телефонних розмов? Дізнайся просто зараз!

Шахраї обманюють людей десятками, продаючи їм автомобілі, яких не існує у природі. Вони пропонують пригнати авто з Європи за безцінь, беруть завдаток та на цьому зникають. Як не потрапити на вудку шахраїв та на що звернути увагу при покупці автомобіля? Дізнайся просто зараз – дивись Аферисти в сітях  7 сезон 3 випуск.

Дивитися онлайн Аферисти в сітях 7 сезон 2 випуск

Дивитись онлайн 2 частина 3 випуск Аферисти в сітях 7 сезон

Новий каналАферисти в сітяхСезон 7Аферисти в сітях. Сезон 7. Випуск 3 від 17.09.2022
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