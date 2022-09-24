24 вересня

Випуск 4. Частина 2. Стрибнути в ліжко до продюсера або зберегти вірність хлопцю? Аферисти в сітях. Сезон 7

Дивись перевірку на вірність у проєкті Аферисти в сітях 7 сезон 4 випуск від 24.09.2022! Рома та Настя були разом три роки. Ідилія у їхніх стосунках зруйнувалася, коли бізнес хлопця прогорів. Насті довелося піти на роботу та закинути свою мрію стати акторкою.

Для перевірки на вірність Насті влаштують саме таку провокацію – пропозиція пройти проби на роль у фільмі. Для неї це шанс нарешті розпочати акторську кар'єру, про яку вона так довго мріяла. Спочатку це буде звичайне прослуховування, а потім продюсер зробить Насті пропозицію, від якої не можна відмовлятися. Що вибере дівчина – зберегти стосунки чи отримати бажану роль? Дізнайся прямо зараз – дивись проєкт Аферисти в сітях 7 сезон 4 випуск.

Дивитися онлайн Аферисти в сітях 7 сезон 4 випуск

Новий каналАферисти в сітяхСезон 7Аферисти в сітях. Сезон 7. Випуск 4 від 24.09.2022
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