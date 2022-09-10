Дивись онлайн проєкт Аферисти в сітях 7 сезон 2 випуск від 10.09.2022 на сайті Нового каналу! Якщо арабський шейх кличе на побачення і обіцяє особливий сюрприз, будь готова, що тебе можуть взяти в заручниці. Саме так і сталося з Оленою-Крістіною Лебідь. Спочатку побачення було схоже на східну казку. Олена-Крістіна в розкішній сукні приїхала на побачення в п’ятизірковий готель, де її зустрів шейх, який люб’язно пригостив чаєм і вручив дорогий подарунок – перстень з діамантом. Після цього він запропонував піднятися в номер, і з цього моменту почалася афера. Який сюрприз чекав там на Олену-Крістіну? Не пропусти цікаве викриття – дивись онлайн проєкт Аферисти в сітях сезон 1 випуск 2.

Дивитися онлайн Аферисти в сітях 7 сезон 1 випуск

Дивитися онлайн 2 частину 2 випуск Аферисти в сітях 7 сезон