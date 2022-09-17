17 вересня

Місія «Спокусити Санту». Аферисти в сітях. Сезон 7. Випуск 3. Частина 2

Дивись у проекті Аферисти в сітях 7 сезон 3 випуск перевірку на вірність для… Санти! Хлопець Аліси Женя працює аніматором, а це означає, що він постійно ходить на корпоративи, де є багато дамочок і симпатичних колег. Аліса хвилюється, що її Женя може покласти на когось око або просто не витримати, якщо хтось почне фліртувати з ним.

Настав час перевірити! Олена-Крістіна Лебідь у 3 випуску Аферисти в сітях 7 сезон перетворилася на симпатичну напіводягнену гавайку. Чи зможе Женя встояти перед спокусою? Дивись у проєкті Аферисти в сітях 7 сезон 3 випуск онлайн.

Дивитись онлайн 3 випуск Аферисти в сітях 7 сезон

Новий каналАферисти в сітяхСезон 7Аферисти в сітях. Сезон 7. Випуск 3 від 17.09.2022
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