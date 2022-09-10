10 вересня

Зустріч із сином голлівудської зірки закінчилася сенсацією. Аферисти в сітях. Сезон 7. Випуск 2. Частина 2

У проєкті Аферисти в сітях 7 сезон 2 випуск від 10.09.2022 Олена-Крістіна Лебідь сходить на побачення з самим сином Жан-Клода Ван Дамма. Спочатку завидний жених спробує вразити супутницю надскладними вправами на спортивному майданчику. Після цього запросить у ресторан, а насправді приведе в бабусину квартиру. Замість голлівудських страв запропонує випити сире яйце, а потім спробує вразити трюками з нунчаками. Зустріч із позашлюбним сином Ван Дамма закінчиться справжньою сенсацією. Не пропусти шокуюче викриття афериста – дивись онлайн проєкт Нового каналу Аферисти в сітях сезон 7 випуск 2.

Дивитися онлайн 2 випуск Аферисти в сітях 7 сезон

Новий каналАферисти в сітяхСезон 7Аферисти в сітях. Сезон 7. Випуск 2 від 10.09.2022
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