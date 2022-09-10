10 сентября

На свидании с шейхом Елену-Кристину взяли в заложницы. Аферисты в сетях. Сезон 7. Выпуск 2. Часть 1

Смотри онлайн проект Аферисты в сетях 7 сезон 2 выпуск от 10.09.2022 на сайте Нового канала! Если арабский шейх зовет на свидание и обещает особый сюрприз, будь готова, что тебя могут взять в заложницы. Именно так и произошло с Еленой-Кристиной Лебедь. Сначала свидание походило на восточную сказку. Елена-Кристина в роскошном платье приехала на свидание в пятизвездочный отель, где ее встретил шейх, который любезно угостил чаем и вручил дорогой подарок – кольцо с бриллиантом. После этого он предложил подняться в номер, и с этого момента началась афера. Какой сюрприз ждал там Елену-Кристину? Не пропусти интересное разоблачение – смотри онлайн проект Аферисты в сетях сезон 1 выпуск 2.

Смотреть онлайн Аферисты в сетях 7 сезон 1 выпуск

Смотреть онлайн 2 часть 2 выпуск Аферисты в сетях 7 сезон

Новый каналАферисты в сетяхСезон 7Аферисты в сетях. Сезон 7. Выпуск 2 от 10.09.2022
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