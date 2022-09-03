03 сентября

Елена-Кристина Лебедь довела афериста до истерики. Аферисты в сетях. Сезон 7. Выпуск 1. Часть 1

Ведущая проекта Аферисты в сетях 7 сезон в 1 выпуске сломала систему и довела аферистов до белого каления! Елена-Кристина Лебедь говорила по телефону с мошенниками, которые выдают себя за работников крупного гипермаркета и предлагают жертвам купить кухонный комбайн по очень выгодной цене. Аферисты утверждают, что это уникальное предложение и нужно поспешить им воспользоваться, иначе баллы «сгорят». Как Елена-Кристина Лебедь умудрилась запудрить аферистам мозги так, что в конце разговора мошенник едва ли не плакал, не понимая, как с ней разговаривать? Узнай прямо сейчас – смотри Аферисты в сетях 7 сезон 1 выпуск онлайн. 

Смотреть онлайн Аферисты в сетях 6 сезон
Смотреть онлайн 2 часть 1 выпуск Аферисты в сетях 7 сезон

Новый каналАферисты в сетяхСезон 7Аферисты в сетях. Сезон 7. Выпуск 1 от 03.09.2022
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