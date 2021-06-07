Смотри в проекте Аферисты в сетях 6 сезон 9 выпуск, как обычная проверка на верность переросла в слежку за мошенниками!

Лариса всего лишь хотела узнать, с кем изменяет ей муж. Кума увидела мужа Ларисы Сергея с другой женщиной и тайком их сфотографировала. Женщина страшно расстроилась, но все-таки решила обратиться за помощью проекта, чтобы узнать правду.

Елена-Кристина Лебедь и команда проследовали за Сергеем, чтобы узнать, с кем он тайно встречается. Ответ стал шоком для Ларисы! Оказалось, что это не обычная измена, а полноценная афера. Кто в ней замешан? Узнай подробности в программе Аферисты в сетях 6 сезон 9 выпуск.

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