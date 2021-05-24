Смотри онлайн проект Аферисты в сетях 6 сезон 5 выпуск от 24.05.2021 на сайте Нового канала, чтобы узнать, как не попасть в лапы мошенников.

Собеседование – обычное и одновременно волнующее дело для каждого. Пытаясь понравиться работодателю, мы можем потерять бдительность и попасть на крючок аферистов. Ты только представь, Елена-Кристина Лебедь пошла устраиваться администратором, а чуть не попала в эскорт или даже сексуальное рабство. В чем смысл аферы? Как распознать нечестного работодателя? Смотри онлайн в проекте Аферисты в сетях 2021 выпуск 5.

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