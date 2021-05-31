В программе Аферисты в сетях 6 сезон 8 выпуск от 31.05.2021 Елена-Кристина Лебедь провела шокирующее расследование аферы, в которой замешана популярная израильская клиника. Ведущей удалось выйти на возможных мошенников. В социальной сети врач клиники вышла на связь с Еленой-Кристиной и предложила сотрудничество, от которого невозможно отказаться. В течение недели ведущая сможет заработать 7 тысяч евро! И для этого нужно немного: отправлять по почте свою мочу и снимать на видео процесс мочеиспускания. Удивлен? Израильская клиника предложила Елене-Кристине Лебедь принять участие в их исследовании женского мочеиспускания и присоединиться к рабочей группе. Все звучит правдоподобно: и клиника реальная, и сайт, и даже врач, с которой общалась наша ведущая. И как тут не согласиться? Однако результат этого «исследования» вылез Крис боком! Не пропусти подробности – смотри онлайн Аферисты в сетях 2021 выпуск 8 от 31.05.2021.



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